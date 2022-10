Bilancio partecipativo 2022-2023: il 6 ottobre prende il via il percorso a Castel Maggiore

Ci sarà anche l’assessore reginale Paolo Calvano alla presentazione del percorso, che dopo il primo incontro pubblico prevede una serie di incontri con le consulte territoriali e tematiche che innervano il tessuto partecipativo della città di Castel Maggiore.

Attraverso il percorso del bilancio partecipativo vengono selezionati uno o più progetti da realizzare fino alla decorrenza del budget stanziato di 10.000,00 euro.

In questa una prima fase vengono elaborati una serie di progetti che vengono presentati all’amministrazione comunale per la verifica preliminare di fattibilità. Questi progetti saranno poi sottoposti a votazione on line da parte dei cittadini.

Il progetto (o i progetti) che otterrà più preferenze sarà realizzato dall’amministrazione.

Nel 2019 il progetto vincitore è stato Fortinbike, pista mtb realizzata a Trebbo di Reno.

Nel 2020 e nel 2021 il progetto risultato vincitore è stato Domenica in piazza, con eventi realizzati in Piazza Amendola e rassegne di cinema.

La presentazione del bilancio partecipativo 2022 si terrà giovedì 6 ottobre 2022 alle ore 20.30 presso il Teatro Biagi D’Antona, con la partecipazione di:

Paolo Calvano, Assessore al bilancio, personale, patrimonio, riordino istituzionale della Regione Emilia – Romagna

Belinda Gottardi, sindaca di Castel Maggiore

Luca De Paoli, vicesindaco

Matteo Cavalieri, assessore ai servizi finanziari

Valeria Roberti, formatrice e facilitatrice

Per presentare proposte la scadenza è il 21 novembre – dettagli e modulistica sono disponibili sul sito internet del comune.