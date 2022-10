Ceramiche, summit Italia-Spagna in Provincia a Reggio Emilia

Il presidente della Provincia di Reggio Emilia, Giorgio Zanni, ha ricevuto a Palazzo Allende una delegazione spagnola composta dal suo omologo José Martí, presidente della Diputación provincial de Castellón, e da Ximo Huguet, assessore provinciale per la Promozione della ceramica. L’incontro nasce a seguito della visita che il presidente Zanni aveva compiuto nell’aprile scorso nel distretto di Castellòn de la Plana, il più importante comprensorio ceramico del mondo insieme a quello reggiano-modenese.

“Il Cersaie, la più importante fiera ceramica al mondo che si è chiusa ieri a Bologna, vorremo diventasse sempre più anche occasione per costruire relazioni internazionali che possano essere utili ad affrontare insieme, e con ancor più forza, le problematiche e le sfide comuni ai nostri distretti, alle nostre imprese e ai lavoratori del settore – ha detto il presidente Zanni – Basti pensare al perdurare dell’attuale crisi energetica e all’esplosione del costo del gas che sta minando la stabilità dell’intero comportato ceramico, erodendo le marginalità di un settore che sarebbe in realtà in piena crescita di ordinativi e dove diverse imprese rischiano di dover ricorrere alla cassa integrazione per insostenibilità delle condizioni produttive”.