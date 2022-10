Castellarano: accumula pene per oltre tre anni, 53enne arrestato

Ha accumulato pene per 3 anni e 5 mesi di reclusione a causa di una serie di condanne per reati commessi tra Castellarano e Modena dal 2009 al 2015. Furto in abitazione, simulazione di reato, truffa, calunnia e omicidio colposo sono i reati per cui l’uomo, un 53enne di Castellarano, è stato colpito da un’ordinanza di carcerazione per l’esecuzione di pene concorrenti emessa dalla Procura della Repubblica di Modena che, ieri, ha inviato ai Carabinieri del paese.

Ricevuto il provvedimento restrittivo i Carabinieri della Stazione di Castellarano hanno rintracciato l’uomo a cui hanno notificato il provvedimento restrittivo prima di condurlo, una volta concluse le formalità di rito, presso la Casa Circondariale di Reggio Emilia dove dovrà scontare la pena.