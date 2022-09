“Puliamo il Mondo”, domenica 2 ottobre anche a Formigine

Anche a Formigine si terrà, come nel resto d’Italia, l’iniziativa “Puliamo il Mondo” promossa da Legambiente. L’appuntamento è per domenica 2 ottobre con la pulizia della pista ciclabile adiacente la tangenziale sud. Ritrovo alle 9:30 in via Prampolini, zona rotonda.

Info: circolochicomendes@libero.it

PULIAMO IL MONDO è l’edizione italiana di Clean up the World e si svolge dal 1993 grazie all’impegno di Legambiente e la collaborazione di associazioni, scuole, aziende, comitati ed amministrazioni locali.