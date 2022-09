Consiglio comunale formiginese del 29 settembre “Più risorse per asfalti e verde”

È stato Gianni Ravaldi il protagonista della prima parte del consiglio comunale tenutosi a Formigine ieri sera, 29 settembre. Il dottor Ravaldi ha ricoperto per 12 anni l’incarico di dirigente scolastico del primo circolo didattico sul territorio comunale, e l’amministrazione comunale ha voluto dedicargli un momento di saluto in sede istituzionale in occasione del suo pensionamento.

Consegnandogli una pergamena commemorativa, il sindaco Maria Costi ha ricordato la proficua collaborazione fra il Comune e l’istituzione scolastica da lui diretta: “Se i nostri servizi pubblici sono apprezzati – ha affermato il primo cittadino – e tante famiglie scelgono di vivere a Formigine è merito anche di dirigenti come Ravaldi che hanno messo competenza e dedizione al servizio della scuola e degli alunni. Io spero che anche lui possa continuare in altri ruoli a contribuire alla crescita della comunità formiginese, ma ora voglio ricordare i molti progetti portati a compimento insieme, a partire dalla realizzazione e apertura della nuova scuola Carducci, fiore all’occhiello del territorio”.

La seduta del consiglio comunale è poi continuata con l’approvazione dell’aggiornamento degli atti di programmazione economico-finanziaria del Comune di Formigine e della Formigine Patrimonio. In particolare, si segnala l’inserimento a bilancio di circa 550mila euro aggiuntivi da dedicare ad un incremento di manutenzioni stradali ed asfalti che verranno realizzate nei prossimi mesi, così come un fondo aggiuntivo di 75mila euro che sarà invece dedicato ad una maggiore manutenzione del verde pubblico. Inseriti a bilancio anche circa 430mila euro per l’aumento delle spese per gas ed elettricità degli edifici pubblici.