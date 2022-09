Concerto per Pavarotti: da sabato 1 ottobre i biglietti

Modena Città del Belcanto si prepara al tributo del grande tenore Luciano Pavarotti a 15 anni dalla sua scomparsa. A partire da sabato 1 ottobre saranno disponibili i biglietti gratuiti del Concerto lirico sinfonico, in scena mercoledì 12 ottobre alle 21 al Teatro Comunale Pavarotti-Freni. Per l’occasione si esibiranno gli allievi più meritevoli usciti dai corsi di alta formazione del Teatro Comunale e della Masterclass di Raina Kabaivanska insieme all’Orchestra Giovanile della Via Emilia, diretta da Giovanni Di Stefano.

I biglietti della serata non potranno essere prenotati né telefonicamente né via e-mail, ma dovranno essere ritirati presso la biglietteria del Teatro Comunale, in numero non superiore a 4 per persona. Lo sportello per il ritiro sarà aperto lunedì dalle 16 alle 19; martedì dalle 10 alle 19; mercoledì, giovedì e venerdì dalle 16 alle 19; sabato dalle 10 alle 14 e dalle 16 alle 19.

Il concerto annuale nasce dalla volontà di omaggiare e ricordare il Maestro il giorno della sua nascita, rinnovando l’attenzione che ha sempre dedicato ai giovani interpreti e ricordando la sua dedizione all’insegnamento. Gli allievi si esibiranno in arie di compositori tra i più grandi della storia lirica: Mozart, Donizetti, Puccini, Cilea, Rossini e Verdi.

Il tributo a Luciano Pavarotti è compreso in un ciclo di appuntamenti in suo onore, iniziato il 5 settembre con la Messe solennelle in la maggiore op 12 di César Frank e che terminerà il 28, 29 e 30 ottobre con Madama Butterfly di Puccini presso il Teatro Comunale.