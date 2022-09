Parte in questi primi giorni di ottobre per concludersi entro il mese di dicembre 2022, salvo proroghe, il Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni. Il Censimento Generale, che prima veniva effettuato ogni dieci anni è diventato annuale e la rilevazione, che prima riguardava tutti i residenti (rilevazione censuaria) verrà ora effettuata su un campione significativo della popolazione (rilevazione campionaria).

I dati raccolti, opportunamente elaborati, restituiranno al Paese tuttavia una fotografia dell’intera popolazione.

Ogni anno avremo informazioni circa le persone che vivono in Italia, la loro suddivisione per cittadinanza, la composizione delle famiglie, con la distinzione tra famiglie tradizionali e quelle nuove, in quali luoghi viviamo, ma anche dove si lavora e si studia, quanti bambini frequentano gli asili nido, le scuole per l’infanzia, quella primaria, quanti ragazzi studiano, quante persone lavorano e il tipo di occupazione.

Le famiglie selezionate nel nostro Comune che riceveranno la lettera da parte di Istat e si censiranno autonomamente saranno circa 600. Chi non provvederà alla compilazione del questionario in autonomia, utilizzando le credenziali impresse nella lettera di Istat, saranno contattati dai rilevatori incaricati dal Comune di Sassuolo. I rilevatori avranno un cartellino identificativo munito di fototessera e un documento di riconoscimento.

I cittadini che sono stati selezionati per il Censimento possono chiedere informazioni e chiarimenti all’Ufficio di censimento del Comune di Sassuolo contattando l’ufficio anagrafe del Comune oppure recandosi direttamente in Via Pretorio 18 nei seguenti orari di apertura: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 9 alle ore 12.30 – giovedì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15.00 alle ore 18.30

Per ogni informazione si rimanda al link https://www.istat.it/it/censimenti-permanenti/popolazione-e-abitazioni