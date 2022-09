Castelfranco Emilia, flashmob in piazza per aprire la Settimana dell’Allattamento Materno

Al via domani anche a Castelfranco Emilia, con un flashmob in programma alle 10.30 in piazza Aldo Moro, la Settimana per l’Allattamento Materno (SAM), in programma fino al prossimo 7 ottobre. Un appuntamento che tutti gli anni raggruppa gli sforzi di tutti i promotori dell’allattamento materno, i governi e gli enti locali per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema e per generare sostegno, utilizzando un tema diverso ogni anno.

“L’obiettivo dell’edizione di quest’anno – sottolinea l’Assessore al Welfare del Comune di Castelfranco Emilia Nadia Caselgrandi – è quello di rafforzare le figure che hanno un ruolo nella protezione, nella promozione e nel sostegno dell’allattamento in tutti gli ambiti sociali, figure che costituiscono gli anelli della “catena calda” di sostegno all’allattamento. Da sempre abbiamo riposto, e continuità, la massima attenzione su questa tematica ed è così che anche per quest’anno abbiamo attivato una serie di iniziative che siano di supporto concreto: oltre al flashmob di domani, come Amministrazione parteciperemo con iniziative nei servizi educativi e bibliotecari al ricco programma di iniziative diffuse su tutto il territorio distrettuale e promosse dal servizio sanitario Regionale, dall’unione dei Comuni del Sorbara, dal nostro Distretto sanitario, insieme anche all’associazionismo del territorio”.

Per la giornata di domani, infatti, oltre al flashmob delle 10.30, è previsto anche l’allestimento, sempre in piazza Aldo Moro, di angoli informativi con la partecipazione di operatori del consultorio familiare, del Centro per le famiglie dell’Unione del Sorbara, della pediatria di comunità. Saranno presenti anche pediatri di libera scelta, l’Associazione AllattiAMO mamme 0-12 ODV per dialogare e condividere esperienze e informazioni. Ci sarà anche la possibilità di allattare, conoscere modalità di allattamento ”rilassato” e, chi lo desidera, potrà partecipare al “gioco sull’allattamento” per approfondimenti sui “falsi miti” legati al mondo dell’allattamento.

Non solo. Il sistema bibliotecario del Distretto ha predisposto una bibliografia dedicata, “allattare un gesto d’amore”, in collaborazione con l’Associazione AllattiAMO e per tutta la settimana nelle biblioteche del Distretto saranno allestiti spazi espositivi con libri dedicati, arricchiti da alcuni albi illustrati per bambini. La bibliografia “Allattare, un gesto d’amore” è anche consultabile sul portale online delle biblioteche BiblioMo, consultabile a questo link: https://www.bibliomo.it/SebinaOpac/list/allattare-un-gesto-damore/527366817867

Nei nidi d’infanzia del Distretto, infine, nel corso dell’intera settimana verranno proposte filastrocche a tema per divulgare a tutte le famiglie l’importanza dell’allattamento.

Tutti gli eventi sono gratuiti.