Casalgrande Live al Parco Amarcord

Riparte il Progetto Giovani del Comune di Casalgrande che ha il suo fulcro nel Centro Giovani, con una serata all’insegna della musica ‘giovane’ e alternativa, sabato 1° ottobre alle ore 21.00 al Parco Amarcord di Casalgrande.

La serata live, organizzata dal centro Giovani, in collaborazione con il chiosco ‘I sapori dell’Amarcord, prevede l’esibizione di nove giovani talenti dell’universo Cloud, Rap, Drill, Grime e Trap con variazioni elettroniche. Dalle 21.00 si alterneranno sul palco: A1, Chinwe, Dj Crazyd, Lucash, Ma$te, Monna, Rach, RK Ilias, Utopia Crew.

Una serata di musica voluta dai giovani per i giovani che inaugura ufficialmente l’apertura serale del sabato del Centro Giovani di Casalgrande.

“Le domande, le esperienze le emozioni dei giovani: diamo loro una voce… con la loro voce – spiega l’assessore ai giovani Laura Farina -. Questa iniziativa nasce proprio dalla proposta di un gruppo di ragazzi, che vogliamo coinvolgere sempre più grazie al lavoro portato avanti con il Centro Giovani. Per questo abbiamo pensato di organizzare una serata che portasse artisti trap al Parco Amarcord. Una serata all’insegna dell’espressione e del rispetto di tutti, in uno spazio che vede un rinnovo della gestione come i Sapori dell’Amarcord”.

L’evento è anche l’occasione per lanciare le nuove attività del Centro Giovani.