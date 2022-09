Spi in Piazza a Sassuolo domenica 2 e 16 ottobre durante le fiere

Continua la campagna informativa del sindacato pensionati “Spi in piazza” che si è svolta nel mese di settembre a Modena e provincia. Anche a Sassuolo, il sindacato pensionati Spi Cgil sarà in piazza le domeniche 2 e 16 ottobre durante le fiere di ottobre.

Il gazebo sarà collocato in via Mazzini dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30

Volontarie e volontari informeranno i cittadini sui servizi del sindacato – dal controllo sulla regolarità della pensione all’attivazione dello Spid – e sulle rivendicazioni dello Spi Cgil sui temi di grande attualità sociale e politica, come, la Legge sulla non autosufficienza, la riforma fiscale, gli interventi per la sanità pubblica, le pensioni, il lavoro, la parità di genere.

Inoltre grazie alla presenza dei funzionari delle categorie sindacali e dei servizi (fiscali e previdenziali), sarà possibile chiedere formazioni anche sui servizi rivolti ai lavoratori, ad esempio, come accedere alla Naspi (ex disoccupazione), ai bonus, sulla denuncia dei redditi, e in generale sui diritti nei luoghi di lavoro.