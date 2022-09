Sabato in piazza Mazzini a Modena flash mob per l’allattamento materno

Neomamme in piazza Mazzini, sabato 1 ottobre, alle 10.30, nell’area della Sinagoga, per il flash mob a sostegno dell’allattamento materno che, contemporaneamente a Modena, si svolgerà anche in altre città in Emilia Romagna e in Italia. Nel corso del flash mob, inoltre, gli studenti dell’istituto d’arte Venturi realizzeranno una grafica estemporanea.

L’iniziativa, alla quale insieme alle neomamme partecipano anche le ostetriche dei consultori Ausl e del Policlinico, si svolge nell’ambito della settimana mondiale per l’allattamento materno che quest’anno si intitola “Diamoci una mossa. Sosteniamo l’allattamento”.

Il programma modenese prosegue fino al 25 ottobre con numerosi appuntamenti dedicati ai nuovi genitori promossi in collaborazione dal Musa (Multicentro salute e ambiente) del Comune di Modena, Azienda ospedaliero-universitaria di Modena, unità operativa di Ostetricia-Ginecologia e unità operativa di Neonatologia del

Policlinico, Azienda Usl di Modena, Consultori di Modena, Federfarma Modena, associazione MammexleMamme, Progetto Primo respiro, Centro allattamento materno Modena, Associazione Differenza maternità.

Per tutta la settimana, fino al 7 ottobre, lo Spazio Mamme-bambini della Casa della salute, in via Montalcini 200, sarà aperto dalle 9 alle 12 (previa telefonata al numero 059 436030), le ostetriche dell’Azienda ospedaliero-universitaria risponderanno alle telefonate delle neomamme tutti i giorni dalle 14 alle 18 (al numero 059 4225160) per domande sull’allattamento, e il personale della Terapia intensiva neonatale sarà a disposizione al telefono (al numero 059 4222891), dalle 9 alle 11, per domande sulla donazione del latte materno.

La Pediatria di comunità propone, giovedì 6 ottobre, alle 10, alla Casa della Salute, l’incontro dedicato ai primi mille giorni dei bambini prematuri.

Per tutto il mese di ottobre, Federfarma pubblicherà sul sito e sui propri canali social schede tecniche informative sul tema dell’allattamento mentre l’associazione MammexleMamme propone incontri, dal 3 al 12 ottobre, su diversi temi legati all’allattamento.

Mercoledì 5 ottobre, alle 17, al parco Amendola, si svolge la “Passeggiata lattiginosa”, con caccia al tesoro, in compagnia delle “Doule”, le donne che si prendono cura delle neomamme. Il ritrovo è al parcheggio di via Panni, l’iniziativa è organizzata dall’associazione Orbita Doula.

Sabato 8 ottobre, alle 10.30, alla Casa delle culture di via Wiligelmo, incontro sull’allattamento promosso dal centro Primo Respiro e dal Centro allattamento materno.

Tutte le iniziative sono gratuite e si svolgono nel rispetto delle regole sanitarie in vigore. Il programma dettagliato si trova sul sito del Comune di Modena (www.comune.modena.it).