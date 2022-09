Giro dell’Emilia, i provvedimenti di mobilità in vigore a Bologna sabato 1 ottobre

Sabato 1 ottobre sono in programma due manifestazioni ciclistiche, il 105° Giro Ciclistico dell’Emilia e il 9° Giro dell’Emilia Internazionale Donne Elite. Per l’occasione sono stati adottati alcuni provvedimenti al traffico legati allo svolgimento delle due competizioni.

Dalle ore 13.30 alle ore 17 del giorno 1 ottobre, chiusura al transito veicolare, per il tempo strettamente necessario al passaggio dei corridori e degli addetti all’organizzazione nell seguenti strade:

via Rigosa, via Olmetola, via Matteo Maria Boiardo, via Antonio Cavalieri Ducati, rotonda Fabio Taglioni, via Persicetana, viale Alcide De Gasperi, rotonda Benedetto Croce, viale Palmiro Togliatti, rotonda Romagnoli, viale M. K. Gandhi, via Tolmino, viaSabotino, viale Giovanni Vicini, viale Carlo Pepoli, Piazza di Porta Saragozza, via Saragozza, via S. Luca. a questo punto, inizia un circuito che si ripeterà quattro volte sul seguente percorso: via Monte Albano, via di Casaglia, via Saragozza, via S. Luca e arrivo in prossimità dell’inizio di via Monte Albano. Anche le strade che confluiscono nelle vie sopra indicate saranno interessate alla chiusura.

Dalle 13.30 del 30 settembre alle 19 del 1 ottobre

Via San Luca, divieto di transito veicolare, eccetto residenti nel senso di marcia in cui

muove la manifestazione

Via di Casaglia, in direzione di via Saragozza, direzione obbligatoria a destra all’incrocio con via Saragozza

Via Saragozza, da via Casaglia a Piazza di Porta Saragozza, sospensione temporanea corsia preferenziale bus

Via Sabbiuno, via Cavaioni, via Monte Albano, via Casaglia, via Saragozza, da via Casaglia all’Arco del Meloncello, divieto di transito veicolare eccetto residenti nel senso di marcia in cui muove la manifestazione

Dalle 7 del 30 settembre alle 19 del 1 ottobre

Via di San Luca, divieto di sosta con rimozione forzata

Via Monte Albano, dal civico 1 al civico 7, divieto di sosta con rimozione forzata Largo Nasalli Rocca, divieto di sosta con rimozione forzata

Via Monte Albano, parcheggio all’altezza del civico 7, divieto di sosta con rimozione forzata

Dalle 12 del 30 settembre alle 19 del 1 ottobre

Via de Coubertin, da via Andrea Costa a via Curiel, divieto di sosta con rimozione forzata

Via de Coubertin, da via Andrea Costa a via Curiel, divieto di transito veicolare

eccetto accedenti a proprietà private

Via Saragozza, da via Casaglia a via De Coubertin, divieto di fermata

Dalle 7 alle 20 del giorno 1 ottobre

Via Monte Albano, dal civico 1 al civico 7, divieto di sosta con rimozione forzata

Largo Nasalli Rocca, divieto di sosta con rimozione forzata

Le linee bus urbane ed extraurbane, nella circostanza, subiranno quelle modifiche di percorso e di fermata necessarie allo svolgimento della predetta manifestazione.

Le linee bus urbane ed extraurbane subiranno alcune modifiche di percorso e di fermata fra le 11 e le 17. Info sul sito Tper.