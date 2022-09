GdF Reggio Emilia: cambio del comandante del gruppo

Questa mattina il Comando del Gruppo di Reggio Emilia è stato assunto dal Ten. Col. Danilo Giuseppe De Mitri, dopo il passaggio di consegne con il Ten. Col. Alessandro Nicola Pirrazzo.

Quest’ultimo, dopo 3 anni alla guida del citato Reparto, è destinato alla sede di Torino, per assumere un delicato incarico nell’ambito del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria.

Sotto la sua guida il Gruppo di Reggio Emilia ha conseguito importanti risultati sul fronte della lotta all’evasione fiscale ed al contrasto alle varie forme di criminalità economica.

Il nuovo Comandante del Gruppo è il Ten. Col. Danilo Giuseppe De Mitri, 47 anni di origini salentine, sposato e padre di 2 figlie. Si è arruolato nel 1998 ed è entrato presso l’Accademia di Bergamo nel 2002 per la frequenza del corso di formazione quinquennale; si è quindi laureato in Scienze per la Sicurezza Economico-Finanziaria – presso l’Università di Roma Tor Vergata.

L’ufficiale proviene dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Savona – dove, in qualità di Comandante, si è occupato di complesse inchieste nei vari settori operativi del Corpo, soprattutto in materia di reati contro la P.A. e di criminalità organizzata, con il sequestro di ingenti quantitativi di stupefacente provenienti dal Sud America.

Nel corso dei 24 anni di servizio ha ricoperto incarichi di Comando Operativo a Policoro (MT), Brescia e Trapani, dove ha condotto articolate indagini – anche internazionali – in tema di reati finanziari, frodi fiscali e riciclaggio.

Al passaggio di consegne ha presenziato il Comandante Provinciale di Reggio Emilia, Col. t.ST Filippo Ivan Bixio, il quale ha ringraziato il Ten. Col. Pirrazzo per il pregevole lavoro svolto ed ha formulato un caloroso “in bocca al lupo” al Ten. Col. De Mitri.