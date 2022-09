Domenica 2 ottobre la quinta edizione di BenEssere al parco

Si alza il sipario sulla 5° edizione di “BenEssere al parco”, l’iniziativa organizzata da Polisportiva Borzanese, con il patrocinio del Comune, che come sempre propone street food, conferenze, workshop, attività sportive per adulti e bambini, spettacoli, musica, attività per bambini di tutte le età, mercatino bio e degli operatori del BenEssere. L’obiettivo è scoprire tanti diversi modi di stare bene al Parco dello Sport di Borzano in una giornata dai mille colori, che si preannuncia già un’edizione da record per il numero degli espositori.

Gli eventi, che avranno luogo domenica 2 ottobre, si susseguiranno a partire dalle ore 9 e fino al tramonto.

Per tutta la giornata saranno presenti operatori e professionisti del BenEssere della persona. Gli espositori proporranno prodotti naturali a km 0 e curiose scoperte.

Tanti interessanti appuntamenti animeranno la giornata con conferenze che tratteranno diversi temi e workshop a partecipazione libera. Non mancheranno naturalmente spazi gioco e laboratori per grandi e piccini tra sport, divertimento, fantasia e creatività.

Sono previste anche attività sportive per chi abbia voglia di movimento: alle 9.30 è in programma una passeggiata immersa nei colori dell’autunno organizzata dagli Amici del CEA, con partenza dal loro stand.

Dalle 10 alle 11.30 New Bike organizzerà “Slow bike”, un’uscita in mountain bike aperta a tutti, con partenza da dietro il punto ristoro dell’area sportiva “La Tana”.

Tutte le attività sono gratuite, per ulteriori informazioni sul calendario delle conferenze, degli spettacoli e dei workshop potete consultare il volantino o contattare direttamente gli organizzatori via wapp al 3474279700 (Luca) o via mail segreteria@polisportivaborzanese.it