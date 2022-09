Correggio, spostamento punto informativo Urp/ Ritiro referti

Correggio, da martedì 4 ottobre il Punto Informativo URP/Ritiro Referti collocato al Padiglione Cottafavi nell’edificio storico, Via Mandriolo Superiore 11, sarà trasferito al Piano Terra del Distretto “Augusto e Vittorio Lodini” in Via Circondaria 26 – Correggio (dove si trova il Punto Prelievi/CUP).

Il punto informativo sarà aperto al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 7.30 alle 13. Il ritiro referti al pubblico sarà effettuato dal lunedì al sabato dalle ore 10 alle ore 13.

La linea telefonica, 0522 630211, sarà attiva per le informazioni con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 13; sabato dalle ore 8 alle ore 12.30.