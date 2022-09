Controlli dei Carabinieri nelle piazze e parchi cittadini di Modena

I Carabinieri del Comando Provinciale di Modena proseguono nei servizi straordinari di controllo del territorio, concentrando l’attenzione nei parchi e nelle piazze del Capoluogo dove, talvolta, sono stati rilevati comportamenti devianti dei giovani. I servizi sono stati svolti, nelle ore pomeridiane e serali, in Piazza della Pomposa, Piazza Mazzini e Parco Ducale, dove i militari hanno proceduto al controllo delle persone.

Al Parco Ducale, un 19enne che si è opposto alle operazioni di identificazione e controllo, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le generalità e detenzione di sostanze stupefacenti. Il giovane, già destinatario di provvedimento di espulsione dal territorio nazionale, è stato accompagnato al Centro per il Rimpatrio di Roma. Nella nottata, altre due persone sono state accompagnate in caserma per identificazione. A conclusione degli accertamenti, a uno dei due, un 25enne risultato irregolare in Italia, è stato notificato un ordine di allontanamento dal territorio nazionale.