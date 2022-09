Castelnuovo, al MuSa la proiezione del film “Il sapore della terra”

Un mosaico di voci e luoghi, foto d’epoca e filmati in bianco e nero, per comporre un racconto che restituisce il ritmo lento del lavoro della terra nel corso delle stagioni e il fascino discreto e profondo dell’unione tra un paesaggio e una cultura secolare, custodita all’ombra dei castelli. È questo, in sintesi, il film-documentario di Giulio Filippo Giunti, prodotto dall’Unione Terre di Castelli, “Il sapore della terra”, che sarà proiettato venerdì 30 settembre alle 20.30 presso il Museo della Salumeria di Castelnuovo Rangone.

Il film di Giunti parla di un territorio composito e peculiare attraverso il racconto delle persone che lo abitano e che da secoli realizzano prodotti gastronomici speciali. Per le riprese gli autori hanno girato dalla pianura all’Appennino, incontrando agricoltori che si dedicano alla coltivazione delle ciliegie, castanicoltori delle zone montane, ascoltando le storie di chi da generazioni si occupa di produrre Lambrusco, salumi, Parmigiano Reggiano e Aceto balsamico.

La proiezione sarà preceduta dai saluti istituzionali e al termine è previsto un dibattito con il regista e i protagonisti del film, per finire con una degustazione a base di salumi.

L’iniziativa è ad ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti, per informazioni è possibile inviare una mail a info@museodellasalumeria.it.