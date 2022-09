Ieri sera, i Carabinieri della Stazione di Campogalliano, nel corso di uno dei controlli alle persone sottoposte a provvedimenti restrittivi della libertà personale presso il domicilio, hanno denunciato alla Procura della Repubblica un 62enne per il reato di evasione. L’uomo, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, non aveva rispettato il divieto di uscire dall’abitazione, allontanandosi per un po’ di tempo per poi rientrare al domicilio.