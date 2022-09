Anama Confesercenti Modena: “I giovani scelgono il mutuo per la prima casa, grazie alle agevolazioni fiscali e ai tassi agevolati”

“ E’ il momento di crederci e di stare attaccati al concreto”. Questa è la riflessione che suggerisce Archimede Pingiori Presidente provinciale Anama (Associazione Nazionale Mediatori Immobiliari) Confesercenti Modena che continua: “Di fatto i numeri danno ancora ragione al bene rifugio che è principalmente il mattone! Il settore immobiliare infatti è spinto ancora dagli under 36 che, anziché chiedere un prestito per un’automobile preferiscono pagare una rata di un mutuo per l’acquisto della prima casa dove trovano, ancora oggi, delle agevolazioni fiscali. Tendenza questa che si conferma anche nella nostra Provincia.

Di questo dobbiamo essere tutti molto contenti di come i giovani abbiano cambiato la scala dei valori mettendo in primis il nido per la propria famiglia. Il settore, anche nel nostro territorio, è spinto inoltre dagli investitori che, vista la forte domanda sugli affitti e le incertezze delle banche a garantire il capitale degli investimenti a carattere finanziario, preferiscono investire sul mattone. Non dimentichiamo le famiglie che per motivi di spazi e cambio residenza comprano e rivendono mediamente ogni 7/8 anni pur con mutuo in essere estinguendolo contestualmente alla vendita. Per quanto riguarda i tassi dei mutui, appunto, – ribadisce Pingiori – sono ancora favorevoli. Se si pensa ai tassi a regime che erano mediamente fra un 5/6 % di tasso fisso. Ora siamo fra un 2,5 /3,5 % sempre sul fisso. E’ ancora molto conveniente contrarre un mutuo sia per la prima casa che come investimento per una seconda abitazione. Per il settore immobiliare non c’è stata flessione in negativo né con la pandemia né con la guerra in Ucraina”.