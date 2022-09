Consiglio comunale del 29 settembre al castello di Formigine

Si riunirà domani, giovedì 29 settembre alle 20.30 presso le sale del castello il Consiglio comunale di Formigine per la ripresa dopo la pausa estiva.

I lavori si apriranno con due interpellanze su temi di edilizia scolastica e viabilità, entrambe legate al territorio della frazione di Corlo. Seguirà nella parte amministrativa, la proposta di approvazione al consiglio di sei delibere: si inizia con la convenzione con la Provincia di Modena per il servizio del difensore civico, a cui seguiranno cinque atti legati al bilancio e alla programmazione finanziaria del Comune e della Formigine Patrimonio. Ad inizio lavori il consiglio saluterà il dottor Gianni Ravaldi, dirigente scolastico in forza al primo circolo del territorio: Ravaldi va in pensione dopo 12 anni di servizio presso le scuole formiginesi in cui ha contribuito a un periodo di sviluppo culminato con la realizzazione e apertura delle nuove scuole Carducci, fiore all’occhiello del territorio formiginese. L’amministrazione ha quindi deciso di tributargli un momento di saluto pubblico all’interno del civico consesso per ringraziarlo del servizio svolto alla comunità locale. Come sempre, i lavori saranno trasmessi in diretta grazie al sistema audio-video in alta definizione di recente installazione sul canale YouTube del Comune di Formigine alla sezione “Live”.