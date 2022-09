Confesercenti Modena partecipa al Smart Life Festival (SLF) 2022 con la live-digital conference “Imprenditore 5.0″

L’Imprenditore 5.0 è al centro dell’iniziativa organizzata dal Digital Innovation Hub di Confesercenti Modena per il Smart Life Festival 2022, in programma a Modena dal 29 settembre al 2 ottobre.

Il tema della settima edizione del Festival della cultura digitale è “Umanesimo 5.0” e, per l’occasione, Confesercenti Modena organizza un evento per la micro-piccola-media impresa. In particolare, si tratta di una live-digital conference, dal titolo “Imprenditore 5.0: tu + innovazione tecnologica x clienti soddisfatti”. L’appuntamento è a Modena, venerdì 30 settembre, a partire dalle ore 19:30, presso la sede provinciale di Confesercenti di Via Paolo Ferrari 79. Saranno due i contributi di approfondimento: “Tecnologie “al” servizio dell’Imprenditore 5.0” a cura della Prof.ssa Elisa Martinelli (Dipartimento di Economia Marco Biagi, Unimore) e “Benessere e produttività: l’umanesimo digitale cambia il volto delle aziende”, a cura di Sandro Zilli (Innovation Manager). A chiudere l’evento, i saluti dell’assessora del Comune di Modena, Ludovica Carla Ferrari. L’iniziativa sarà l’occasione per fornire ai partecipanti una panoramica sulle strategie da mettere in campo per gestire al meglio il dualismo tra mondo digitale e componente umana.

L’iniziativa è gratuita e si rivolge non solo agli operatori del commercio, turismo e servizi, ma anche a coloro che, a diverso titolo, sono interessati al tema; la sua durata è di un’ora e mezza nella quale due esperti parleranno della nuova prospettiva dell’imprenditore 5.0.

Per poter partecipare occorre registrarsi al link disponibile su www.confesercentimodena.it scegliendo tra modalità “in presenza” (Auditorium Confesercenti in via Paolo Ferrari 79) o “in collegamento” da pc o smartphone. Per ulteriori informazioni contattare la Dr.ssa Rosanna Spinelli, responsabile dell’iniziativa e del Digital Innovation Hub Confesercenti Modena, all’indirizzo dih@confesercentiomodena.it.