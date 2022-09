Chiusure programmate su A14, allacciamento SS16 -D14, Tangenziale Bologna e Ramo Verde

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione delle opere d’arte, nelle due notti di mercoledì 28 e giovedì 29 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A13 Bologna-Padova, per chi proviene da Ancona ed è diretto verso Padova. In alternativa si consiglia uscire alla stazione di Bologna San Lazzaro, percorrere la Tangenziale di Bologna ed entrare sulla A13 alla stazione di Bologna Arcoveggio.

Sul Ramo di allacciamento SS16 adriatica/Diramazione per Ravenna e sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, nelle tre notti di mercoledì 28, giovedì 29 e venerdì 30 settembre, con orario 22:00-6:00, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiuso, per chi percorre la SS16 e proviene da Ferrara, il ramo di immissione sulla Diramazione per Ravenna, verso la SS309;

-sarà chiuso il ramo che dalla Diramazione per Ravenna, con provenienza A14 Bologna-Taranto, immette sulla SS16 adriatica verso Rimini.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Fornace Zarattini.

Per consentire la centocinquesima edizione del Giro dell’Emilia di ciclismo maschile e la nona edizione del Giro dell’Emilia di ciclismo femminile, sulla Tangenziale di Bologna e sul Ramo Verde della Tangenziale (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna) sarà necessario adottare alcuni provvedimenti di chiusura, dalle 13:00 alle 16:00 di sabato 1 ottobre e comunque, fino al termine delle gare:

-sulla Tangenziale di Bologna:

sarà chiuso lo svincolo 2 “Borgo Panigale”, in uscita per chi proviene da Casalecchio/A1 Milano-Napoli;

sarà chiuso lo svincolo 3 “Ramo Verde”, in uscita per chi proviene sia da Casalecchio/A1 Milano-Napoli sia da San Lazzaro/A14 Bologna-Taranto;

-sul Ramo Verde della Tangenziale di Bologna:

sarà chiuso lo svincolo che dall’uscita della stazione di Bologna Borgo Panigale immette sulla SS9 Via Emilia, verso Bologna Centro;

sarà chiuso lo svincolo che dalla SS9 Via Emilia, con provenienza Bologna Centro, immette sul Ramo Verde, verso l’entrata della stazione di Bologna Borgo Panigale;

-sarà chiuso lo svincolo di San Giovanni in Persiceto, in entrata e in uscita, da e verso la stazione di Bologna Borgo Panigale. Si precisa che non sarà raggiugibile l’uscita dello stesso svincolo di San Giovanni in Persiceto, per chi proviene dalla Tangenziale.

In alternativa alle suddette chiusure, si potrà utilizzare lo svincolo 4 “Triumvirato” o lo svincolo 1 “Nuova Bazzanese”.