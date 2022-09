Trasferimento del Centro Medico Legale della sede Provinciale INPS di Bologna

Il Centro Medico legale della Direzione Provinciale Inps di Bologna, in data 5 ottobre, si trasferisce presso la nuova sede di via Galliera 66/A, Bologna. Dal 29 settembre, tuttavia, i nuovi ambulatori saranno già operativi per ricevere coloro che siano risultati assenti a visita fiscale. Lo rende noto la Direzione provinciale INPS di Bologna.

È possibile contattare il Centro Medico Legale per informazioni attraverso la casella istituzionale medicolegale.bologna@inps.it

L’accesso diretto al Centro Medico Legale è consentito solo su invito o appuntamento programmato, direttamente comunicato all’interessato tramite raccomandata. Nella lettera sono indicate tutte le informazioni cui attenersi nel caso di impossibilità a presentarsi fisicamente presso gli ambulatori.

Occorre essere muniti di mascherina chirurgica o FFP2. In prossimità dell’ingresso sono stati riservati alcuni parcheggi per la sosta dei soggetti disabili titolari del relativo permesso.