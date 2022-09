Smart Life Festival, Vignola partecipa con i progetti ibridi

“Online? non solo, ma anche…”: è questo il titolo dell’incontro con cui il Comune di Vignola partecipa allo Smart Life Festival, il festival della cultura digitale in programma a Modena dal 29 settembre al 2 ottobre, dedicato al tema Umanesimo 5.0. L’ evento vignolese sarà incentrato sulla funzionalità dei progetti ibridi per coinvolgere la comunità locale, partendo come esempio dal percorso “Una comunità digitale, sostenibile e solidale. Il bilancio partecipativo e non solo”.

“Se per la prima edizione del Bilancio partecipativo, in piena pandemia, la strada dell’online era obbligata – spiega l’assessore alla Partecipazione del Comune di Vignola Mauro Smeraldi – per la seconda edizione, abbiamo deciso di abbinare incontri online ad appuntamenti offline. La stessa dinamica è stata utilizzata sia nel percorso partecipativo con la comunità, sia nel percorso con i ragazzi degli Istituti superiori. Alcune tipologie di attività sono risultate più consone alla modalità online, ma l’incontro con le persone continua a mantenere un ruolo centrale”.

Di tutto questo si parlerà, giovedì 29 settembre, alle ore 11.30, nel corso di una diretta sulla pagina Facebook del Comune di Vignola, che è stata inserita nel programma dello Smart Life Festival. Saranno presenti anche i consulenti del percorso che illustreranno il manifesto della partecipazione ibrida, realizzato attraverso il processo RIPartecipiamo, a cura di PARES e Regione Emilia-Romagna.

Alla diretta Fb “Online? Non solo, ma anche…” prenderanno parte, quindi, l’assessore alla Partecipazione del Comune di Vignola Mauro Smeraldi, il consulente esterno del progetto Michele Silva di PARES società cooperativa sociale, la responsabile del progetto Elisa Quartieri del Servizio Cittadinanza Attiva Comune di Vignola e la giornalista Roberta Vandini.

Diretta streaming su: www.facebook.com/comunedivignola