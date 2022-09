Proseguono i controlli dei Carabinieri nelle piazze e nei parchi di Modena e provincia

I Carabinieri del Comando Provinciale di Modena proseguono, in tutta la provincia, la campagna di controlli iniziata all’inizio della scorsa estate, nelle piazze, nei parchi e nei luoghi di aggregazione, al fine di garantire alle persone la libera e serena fruibilità degli spazi pubblici.

Anche nella serata di ieri, le pattuglie dell’Arma hanno operato, sia nella zona est della città, con equipaggi del Nucleo Operativo e Radiomobile, sia nei comuni di Castelfranco Emilia, Pavullo nel Frignano, Mirandola e Vignola.

Nel corso dei vari servizi, a Modena, nel tardo pomeriggio, un 29enne è stato fermato e tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato trovato in possesso di 1,6 grammi di cocaina e 60 euro ritenuti provento dello spaccio.

A Castelfranco Emilia, i militari della locale Tenenza hanno tratto in arresto un 34enne, trovato in possesso di cinque dosi di cocaina. A seguito di accertamenti e perquisizioni effettuate nell’immediatezza, altre due persone, un 40enne e un 53enne, un sono state identificate e denunciate per detenzione ai fini di spaccio poiché trovati in possesso rispettivamente di una e due dosi di cocaina. Questa mattina gli arrestati saranno condotti davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo.

A Mirandola, nella nottata, i militari della locale Stazione hanno controllato 26enne conduttore di una bicicletta Il giovane, che aveva urtato con un’autovettura cadendo a terra rimanendo tuttavia illeso, è risultato positivo all’esame con alcooltest, con un tasso alcolico di oltre 1,4 g/l. La persona è stata denunciata alla Procura della Repubblica per guida sotto l’influenza dell’alcool.

A Pavullo nel Frignano, sono stati segnalati amministrativamente alla Prefettura due giovani, un 22enne e un 28enne, sorpresi con piccoli quantitativi di hashish e cocaina.

A Vignola, nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della locale Tenenza hanno proceduto alla segnalazione amministrativa alla Prefettura di un 18enne, controllato a piedi in un parco cittadino e trovato in possesso di un piccolo quantitativo di hashish.