Pigoni (Azione): “Siamo la seconda forza di maggioranza in Regione”

Giulia Pigoni, segretaria regionale di Azione, commenta i risultati delle elezioni nazionali e l’esito delle urne in particolare in Emilia Romagna. “Siamo la seconda forza di maggioranza in Regione – dichiara Pigoni – e questo 8,5% dei consensi che abbiamo ottenuto, superiore al risultato medio nazionale del Terzo Polo, ci indica che la strada intrapresa è giusta. L’Italia concreta e pragmatica, attenta ai temi economici, non statalista, populista o assistenzialista, ora ha finalmente una casa”.

La lista Azione – Italia Viva in regione ha ottenuto più consensi anche di Lega e Forza Italia. Un ottimo risultato, concretizzato con l’elezione di due onorevoli e di un senatore, in una “prima volta” elettorale che ha mobilitato tantissimi volontari e simpatizzanti e che ha candidato tanti volti nuovi. “Un enorme ringraziamento a tutti coloro che si sono impegnati in campagna elettorale, con passione, generosità e tanta competenza e voglia di fare. Siamo all’inizio di un percorso che ci darà ancora molte soddisfazioni nel prossimo futuro”.