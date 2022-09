La maglieria sui banchi: 20 aziende sostengono il progetto di formazione promosso da Carpi Fashion System insieme all’Istituto Vallauri

Sono 20 le aziende del Distretto di Carpi che hanno aderito al corso sulla maglieria promosso da Carpi Fashion System in collaborazione con I.P.S.I.A. Vallauri con il coinvolgimento attivo del tessuto imprenditoriale, sia attraverso contributi economici che mettendo a disposizione ore di docenza. L’iniziativa pilota è stata infatti concepita con l’obiettivo di unire mondo dell’impresa e della formazione superiore puntando sulla specificità produttiva del territorio nel campo della moda.

Il corso, della durata di 100 ore complessive destinate alle classi Quinte, per un totale di circa 40 studenti, è nato raccogliendo lo stimolo delle imprese, che negli anni constatavano la sempre più difficile reperibilità di specifiche figure tecniche legate alla maglieria da inserire nelle proprie attività.

Le aziende che hanno partecipato, alcun attraverso una donazione economica, altre mettendo a disposizione ore di docenza, sono: Sea Maglie, Cristina Gavioli, Maglificio Paten, Twin Set, Liu.Jo, Cadica Group, Angelica Fashion, Crea-Si, Donne Da Sogno, Stambecco, Bene Piu’, Olga Lab, Gruppo Dondi, 3-M, Le.Da.Tex, Staff Jersey, Tessitura Italy, Tessitura Roberta, Savitex e Sacchetti Maglierie.

Il corso, fortemente orientato all’operatività, ha volutamente alternato momenti teorici ad altri di carattere pratico, con l’illustrazione della tipologia dei vari filati e lo sviluppo del campionario, la struttura e lo sviluppo della maglia, i punti base per la macchina da maglieria, la finiture e il puntino, oltre a un’introduzione alla maglieria sagomata.

Il corso, organizzato da ForModena, si svolge presso le aule attrezzate e il laboratorio di maglieria dell’ente, oltre che presso le aziende coinvolte. A tenere il corso è Sara Gelmini, mentre le docenti referenti per l’istituto sono Lara Pozzetti e Diana Dimiddio.

Questo il commento dei promotori: “Questo progetto rappresenta un connubio virtuoso tra istituzioni, imprese e scuola, e siamo davvero entusiasti di essere riusciti a realizzarlo con la volontà e l’impegno di tutti. Nascendo poi per rispondere alle sollecitazioni del tessuto imprenditoriale, riteniamo che rappresenti la prova che Carpi Fashion System sa rispondere alle necessità delle aziende, in un dialogo costante e proficuo. In quanto agli imprenditori, sono stati i primi a credere con serietà nell’iniziativa di cui segnalavano l’urgenza, mettendosi in gioco sia attraverso contributi economici che in personale e ore di formazione. Anche l’Istituto Vallauri ha prontamente risposto, comprendendo come un’offerta didattica che rappresenti un ponte tra percorso formativo e professionale sia indispensabile in un territorio a forte vocazione manifatturiera come il nostro. Tutto il progetto è stato insomma un esempio perfetto di sinergia a servizio del Distretto che di certo non si fermerà qui”.

Carpi Fashion System è il progetto di valorizzazione delle aziende del Distretto moda di cui fanno parte CNA, LAPAM-Confartigianato, Confindustria Emilia, Camera di Commercio di Modena, Fondazione CR Carpi e Comune di Carpi, Fondazione Democenter-SIPE e ForModena.

Per ulteriori informazioni consultare il sito internet www.carpifashionsystem.it.