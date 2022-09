La camminata in rosa a San Felice sul Panaro

Si svolgerà sabato 1° ottobre a San Felice sul Panaro, con ritrovo in piazza Rocca alle 15, la “Camminata in rosa”, iniziativa che apre l’Ottobre rosa, manifestazione articolata in una serie di appuntamenti nell’Area Nord, nel mese dedicato alla prevenzione dei tumori femminili, in particolare quello al seno che è la neoplasia più frequente in Italia e la prima causa di morte per tumore nella popolazione femminile. Referente della camminata sanfeliciana è Elena Budri dall’Asd Out Door Nordic Walking (338/6216834).

L’iniziativa è organizzata da Ausl e Amo, con la collaborazione del Comune di San Felice, dell’associazione “Crescere Insieme”, delle “Botteghe di San Felice” della Pro Loco, di Coldiretti e di Campagna Amica. Al termine sarà offerta una merenda con prodotti sani e a chilometro zero. L’Amministrazione comunale di San Felice, nella persona dell’assessore alla Sanità Elisabetta Malagoli, vista la grave crisi energetica che sta interessando il nostro Paese, ha deciso di non illuminare di rosa per tutto ottobre un monumento, come era sempre avvenuto negli anni scorsi, in occasione del mese della prevenzione. Grazie alla collaborazione dell’associazione “Le Botteghe di San Felice”, saranno invece illuminate di rosa le vetrine dei negozi cittadini per sensibilizzare comunque la popolazione sul tema importantissimo della prevenzione.