Giovani imprenditori in Appennino: un evento Lapam mercoledì 28 per scoprire le opportunità del territorio reggiano

Negli ultimi anni le nostre montagne hanno vissuto tempi complicati: molti cittadini si sono spostati verso la pianura e la città, alla ricerca di opportunità di lavoro. E se oggi fosse possibile tornare a vivere il nostro Appennino proprio grazie alla possibilità di costruire una start up? Per affrontare questo tema, Lapam Confartigianato, in collaborazione con la Pro Loco di Cavola di Toano e l’associazione Quarta dimensione, propone un evento mercoledì 28 settembre dalle 20.30 presso il Cavola Forum in via Santa Maria 1.

Nelle estati della pandemia, complici le restrizioni ai viaggi all’estero, abbiamo riscoperto zone del nostro territorio che nel tempo erano state lentamente dimenticate. Il turismo ha sicuramente dato nuova linfa vitale alle comunità dell’Appennino reggiano, ma oggi dobbiamo fare un ulteriore salto di qualità: tornare ad abitarlo in pianta stabile. Vivere in Appennino offre da sempre una qualità di vita molto alta: aria buona, stagioni miti, opportunità abitative a buon prezzo, servizi sanitari e scolastici di alto livello e l’opportunità di vivere a contatto diretto con la natura in maniera sana e sostenibile. Oggi si aggiunge un tassello in più: la possibilità di creare una start-up imprenditoriale. Infatti, l’associazione Quarta dimensione di Cavola, da sempre molto attiva nei progetti di riqualificazione delle aree montane, propone corso di formazione rivolto a tutti i giovani tra i 18 e i 40 anni che li accompagnerà verso la creazione di una vera e propria impresa nei territori dell’Appennino reggiano.

Un’opportunità unica, che coniuga sostenibilità, qualità di vita, la possibilità di costruire una famiglia e opportunità lavorative con ritorni economici soddisfacenti. L’evento si terrà in presenza presso il ‘Cavola Forum’ in via Santa Maria 1 a Cavola di Toano. Per ulteriori informazioni www.lapam.eu oppure contattare l’associazione Quarta dimensione al numero 339 7200244.