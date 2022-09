Questa mattina i Carabinieri della Stazione di Cadelbosco Sopra hanno curato un sopralluogo a seguito di un furto consumato nella notte presso una ditta in via Lama. Il titolare ha denunciato l’ammanco di bancali contenenti ognuno 80 pezzi di pannelli gialli per edilizia in legno. Danno, ammontante a circa € 50.000,00. Indagini in corso.