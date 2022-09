Torna, dall’1 al 7 ottobre, la Settimana dell’Allattamento Materno (SAM), promossa da WABA, World Alliance for Breastfeeding Action, con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sull’importanza dell’allattamento al seno. Il tema conduttore dell’edizione 2022 è “Diamoci una mossa. Sosteniamo l’allattamento”. L’Azienda USL di Modena partecipa all’iniziativa, in collaborazione con enti e associazioni del territorio, attraverso la promozione di iniziative dedicate alla tematica in tutti e sette i Distretti sanitari della provincia.

Momento centrale sarà il flashmob “Allattiamo insieme”, che si terrà in occasione della Giornata dell’allattamento, sabato 1° ottobre, a Mirandola, Carpi, Modena, Casinalbo di Formigine, Vignola, Castelfranco Emilia e Pavullo. Non mancheranno passeggiate, incontri con le ostetriche ospedaliere e dei consultori, e dibattiti sui temi dell’allattamento, del sostegno alla genitorialità e dei primi giorni di vita. Il calendario con tutti gli eventi Distretto per Distretto è consultabile alla pagina dedicata sul portale Ausl www.ausl.mo.it/settimana-allattamento-materno.

I FLASHMOB DI SABATO 1° OTTOBRE IN PROVINCIA

MODENA

ore 10.30, Piazza Mazzini

Insieme alle ostetriche dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria e dell’Azienda USL di Modena, gli studenti dell’Istituto Venturi che eseguiranno un’estemporanea grafica

MIRANDOLA

ore 10, Piazza Costituente

CARPI

ore 11.30, Corso Alberto Pio 91 (davanti al Comune)

CASINALBO DI FORMIGINE

dalle ore 10 alle 12.30, Casa della Salute Villa Bianchi di Casinalbo di Formigine

VIGNOLA

ore 10, Biblioteca Auris, via San Francesco 165

CASTELFRANCO EMILIA

ore 10.30, Piazza Aldo Moro

PAVULLO

ore 10, corteo con partenza dall’area esterna del Nido Tonini, via Tassoni 23