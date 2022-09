A Ritrovar le Storie del Teatro dell’Orsa al Memoria Festival di Mirandola

«Nel paese di Tarot le parole si sono rimpicciolite, ma un giorno un saltimbanco arriva sulla piazza con un carretto bislacco capace di riaccendere le storie. Fiabe, fole e memorie di infanzia si intrecciano e portano la meraviglia»: il gruppo autorale del Teatro dell’Orsa introduce A Ritrovar le Storie, spettacolo per bambini dai 5 anni e per tutti che venerdì 30 settembre alle ore 21 sarà in scena nel Gazebo degli Archi in Piazza della Costituente a Mirandola, a pochi chilometri da Modena, nell’ambito del Memoria Festival 2022.

Ingresso libero e gratuito. Info sul Memoria Festival: https://memoriafestival.it/ – Info sul Teatro dell’Orsa: https://www.teatrodellorsa.com/

Si comunica che a causa di un caso di positività da Covid-19 nello staff della compagnia, sono stati annullati gli spettacoli del Circo El Grito previsti da venerdì 30 settembre a domenica 2 ottobre presso lo chapiteau della Compagnia allestito in Piazzale Costa a Mirandola nell’ambito della stagione 2022/2023 curata da ATER Fondazione.

Gli spettacoli verranno recuperati nel corso della stagione 2022/2023.

Per ulteriori informazioni consultare il sito di ATER Fondazione e la pagina Fb dell’Auditorium Rita Levi Montalcini di Mirandola.