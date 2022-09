Terapia di coppia: uno strumento per sostenere le coppie

Secondo un’indagine effettuata dall’Istat, la pandemia ha visto un andamento calante di separazioni e divorzi, con una flessione di oltre il 20% rispetto all’anno precedente. Ciò è stato però dovuto probabilmente alla ridotta possibilità di accesso agli uffici amministrativi: i dati riguardanti il 2021 registrano divorzi di nuovo ai livelli del 2019. In Emilia-Romagna il tasso di divorzi è leggermente superiore alla media nazionale, che nel 2020 è stata di 240 per ogni 100mila abitanti. In regione è presente una forte propensione ai divorzi consensuali, in particolare ai procedimenti presso lo stato civile senza fare ricorso al tribunale.

Uno strumento utile per cercare di risolvere eventuali dissapori prima di arrivare a decisioni definitive come un divorzio è la terapia di coppia. Resa ancora più accessibile dai servizi di psicologia online, può contribuire a sostenere entrambi i partner in un percorso di scoperta personale e reciproca, per una relazione più sana e soddisfacente.

Come funziona la terapia di coppia

Durante la terapia di coppia, due partner affrontano i problemi presenti nella loro relazione con il supporto di un professionista specializzato, che offre assistenza e uno spazio in cui comunicare in modo sicuro e privo di giudizi esterni. Lo psicologo farà domande e guiderà la conversazione allo scopo di identificare le radici dei problemi, favorire la condivisione onesta dei pensieri di ognuno, e incoraggiare a comprendere le prospettive e le motivazioni dell’altra persona. Su questo sito il processo avviene attraverso sedute online, accessibili anche per le coppie più impegnate e comode per chi desidera mantenere la massima discrezione durante una fase complicata della propria vita domestica. Attraverso un approccio che può includere anche attività di coppia ed esercitazioni da svolgere in autonomia al di fuori delle sedute, lo psicoterapeuta contribuisce a rafforzare la complicità tra i partner e a insegnare come comunicare nel modo migliore. Spesso è utile anche condividere con i pazienti strumenti per la risoluzione efficace dei conflitti, oppure aiutarli ad acquisire competenze relazionali come la capacità di accettare le critiche, di esprimere i propri desideri, o di raggiungere un compromesso. È consigliabile affrontare la terapia di coppia insieme al proprio partner: la partecipazione attiva di entrambe le persone coinvolte contribuisce a una maggiore probabilità di successo del percorso. In generale, questo tipo di psicoterapia ha un’efficacia buona, con riduzione dei conflitti, miglioramento della comunicazione, e una soddisfazione maggiore nella relazione.

Quando iniziare la terapia di coppia

Una coppia che si trova a discutere ripetutamente sullo stesso argomento senza trovare una soluzione potrebbe trarre beneficio da un percorso di terapia di coppia. Il supporto di uno psicologo può essere d’aiuto in vista di una decisione importante e difficile, o alla vigilia di un grosso cambiamento. La terapia di coppia è indicata anche per coloro che stanno valutando una separazione, ma vorrebbero tentare un’ultima volta di trovare terreno comune per continuare la vita insieme. Lo stesso vale per le relazioni che sono sottoposte a un periodo di pressione intensa, come dopo un tradimento o durante un momento di difficoltà finanziarie. Altri problemi comuni per cui ci si rivolge a un terapeuta sono quelli che riguardano la comunicazione oppure l’intimità e la sfera sessuale.

Non solo le coppie già in crisi, ma anche quelle generalmente soddisfatte possono ottenere vantaggi da un percorso di terapia. Con l’assistenza di un professionista è possibile migliorare ulteriormente la connessione tra i partner e la comunicazione, imparando fin da subito strategie che si riveleranno utili negli inevitabili momenti di indecisione o difficoltà. Oltre all’amore, infatti, per far funzionare un rapporto sono necessarie abilità che contribuiscono a una relazione sana, nella quale entrambe le persone collaborano attivamente per una quotidianità serena e felice.