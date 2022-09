Tecna, a Rimini dal 27 al 30 settembre 2022

Digitalizzazione e sostenibilità declinate a livello industriale e produttivo in un momento di business unico. Martedì apre i battenti Tecna, in programma al quartiere fieristico di Rimini dal 27 al 30 settembre 2022 con un´offerta espositiva completa e orientata all´innovazione nelle tecnologie per l´industria delle superfici, organizzata da IEG- Italian Exhibition Group in collaborazione con Acimac (Associazione nazionale dei costruttori italiani di tecnologie per l´industria ceramica).

I contenuti

All´offerta espositiva si aggiunge un ricco calendario di eventi mirati alla valorizzazione dell´innovazione, della sostenibilità e dei mercati internazionali. Questi gli eventi di punta:

´How to make the future: visions and challenges´ al quale interverranno alcuni tra i maggiori produttori mondiali di superfici ceramiche chiamati a scambiarsi le loro visioni e prospettive per la crescita futura del comparto, sia in chiave tecnologica che di politiche internazionali.

´TecnAwards´, il nuovo award che premia i migliori investimenti tecnologici realizzati dalla clientela internazionale nel periodo 2020-22.

´Sostenibilità In Ceramica´, il convegno approfondisce vari aspetti legati ai temi della transizione ecologica nell´industria ceramica, main sponsor Enel Green Power.

´Decortech Conference´, il convegno presenta le più recenti innovazioni nell´ambito delle tecnologie per il design delle superfici non ceramiche di ultima generazione.

´Forum Africa´, un approfondimento sulle tematiche di matrice economica, finanziaria, sociale, regolamentatoria relative al mercato africano e un focus sul mercato ceramico locale.

Nella Future Arena si alterneranno workshop tecnici sui temi dell´Industry 4.0, convegni istituzionali ed universitari, oltre ad eventi proposti dalle aziende espositrici.

La visione internazionale

Nel quartiere fieristico di Rimini per Tecna 2022 oltre circa il 40% dei preregistrati sono esteri, provenienti da oltre 90 paesi. L´alta percentuale di operatori internazionali presenti in fiera segna l´attrattività del nuovo format, che eredita il testimone da Tecnargilla e si dimostra un momento focale per conoscere il meglio delle tecnologie che offre il mercato e sviluppare nuove occasioni di business. ICE-Agenzia anche quest´anno ha accolto l´invito di Tecna a sostenere e accompagnare l´internazionalizzazione della fiera, realizzando un programma incoming buyer con professionisti altamente profilati.

La piattaforma on line di prenotazione dei business meeting ha visto un record di richieste e interazioni, tanto che sono stati aumentati gli appuntamenti disponibili per le interazioni espositori-visitatori.

I percorsi tematici

Tecna presenta tre nuovi percorsi tematici che caratterizzeranno il layout di questa edizione: Future Lab, Decortech e Finishing.

Future Lab è il punto di vista privilegiato sul mondo Industry 4.0 e prevede, nel padiglione D5, l´Area Innovation, la Future Arena e l´area Start-Up. L´obiettivo è raccogliere le ultime novità e stimoli in ambito di Industria 4.0 per garantire continuità con il processo innovativo intrapreso dall´industria manifatturiera, in collaborazione con Bi-Rex.

Finishing crea un focus sulle aziende che, attraverso i processi di finitura e trattamento delle superfici, consentono alle superfici di acquisire grande valore estetico oltre alla funzionalità, definendo ulteriormente i vantaggi della decorazione. Una panoramica, dunque, sulle tecnologie di finitura, attrezzature e prodotti chimici.

Decortech è un percorso tematico dedicato al know-how delle aziende che sviluppano le materie prime e le tecnologie necessarie per garantire alle superfici la migliore finitura e qualità estetica possibile, un valore aggiunto che esalta la competitività del prodotto.

Tecna 2022 vi aspetta a al quartiere fieristico di Rimini dal 27 al 30 settembre con il meglio dell´innovazione per l´industria delle superfici, in un evento straordinario dove gli operatori professionali potranno interagire con un´offerta specializzata e risposte trasversali alle proprie esigenze in termini di prodotti, tecnologia, soluzioni e business.

FOCUS ON ITALIAN EXHIBITION GROUP

Italian Exhibition Group S.p.A., società per azioni quotata su Euronext Milano, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con le sue sedi di Rimini e Vicenza ha raggiunto negli anni la leadership nazionale nell´organizzazione di fiere e congressi. Lo sviluppo delle attività all´estero – anche attraverso joint-venture con organizzatori globali o locali, ad esempio negli Stati Uniti, negli Emirati Arabi Uniti, in Cina, Messico, Brasile e India – vede oggi l´azienda posizionarsi tra i primi operatori europei del settore.

FOCUS ON ACIMAC

Acimac è l´associazione dei costruttori italiani di impianti, macchine, attrezzature e prodotti semi-lavorati, materie prime e servizi per l´industria ceramica (piastrelle, sanitari, stoviglieria), dei laterizi e dei materiali refrattari. Acimac associa la maggioranza delle aziende italiane del settore, da quelle di medio-piccole dimensioni a quelle di dimensioni maggiori. Acimac aderisce a Confindustria, facendo così parte del principale sistema di rappresentanza dell´industria italiana. Il settore è il più grande sistema industriale al mondo per la fornitura all´industria ceramica, con una propensione esportativa da sempre in crescita e oggi superiore ai due terzi del giro d´affari totale, grazie al livello di eccellenza e la produzione degli impianti più competitivi al mondo; costituito da 138 aziende, nel 2021 si è registrato un fatturato di 2.056 milioni di euro, con un export pari al 74,9% dei volumi totali e un numero di occupanti pari a 7.212 unità.