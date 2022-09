Il 1 ottobre a Castelnovo un evento in occasione della Settimana Mondiale dell’allattamento

In occasione della Settimana Mondiale dell’allattamento materno 2022, sabato 1 ottobre a Castelnovo ne’ Monti si terrà l’iniziativa “Diamoci una mossa! Sosteniamo l’allattamento”. La giornata si svolgerà nella cornice della pineta di Monte Bagnolo: il ritrovo è fissato alle ore 10 in Piazza Matteotti per poi salire insieme in pineta.

Lungo l’anello pianeggiante di Monte Bagnolo, si terrà una passeggiata insieme alle Ostetriche del Servizio Latte&Coccole.

A seguire un momento in collaborazione con la Biblioteca Crovi di Castelnovo Monti: “Latte da passeggio”. Un incontro di letture e consigli per future mamme e neo-mamme con le loro bambine e i loro bambini a cura delle Ostetriche di Latte&Coccole, dei Volontari di Nati Per Leggere della Biblioteca Crovi e degli operatori del Centro per le Famiglie.

L’iniziativa vede collaborare Ausl, Unione Montana dei Comuni dell’Appenino Reggiano, Uisp, progetto di comunità Montagne di Salute.

Per informazioni: 0522 617162. In caso di maltempo l’evento si svolgerà nella sede del Centro per le Famiglie (Ex Centro Giovani – Via XXV Aprile, Castelnovo ne’ Monti).