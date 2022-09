Festa dell’Umanità: undicesimo anno di solidarietà per le famiglie indigenti di Castenaso

Il Comitato soci Castenaso di BCC Felsinea, il circolo La Stalla, insieme a Proloco Castenaso APS, Avis, gruppo Amici di Fiesso, Associazione Mano Amica, Pubblica Assistenza di Castenaso, con il patrocinio del Comune di Castenaso rinnovano per l’undicesimo anno l’appuntamento con la Festa dell’Umanità, manifestazione con finalità benefiche a sostegno delle famiglie in difficoltà del nostro territorio.

Questa iniziativa corale nata a Castenaso “per ricordarci di essere umani”, esprime lo spirito condiviso di una comunità aperta e inclusiva. Una comunità che ha sempre partecipato numerosa e con gioia a questa serata di festa.

L’edizione del decennale, che il primo ottobre 2021 mise a tavola ben 250 persone, generò un netto di circa 6.900 euro: metà di questi fondi, 3.450 euro, confluiti alla Caritas parrocchiale, mentre l’altra metà ai Servizi Sociali del Comune.

Quest’anno si ritorna nella classica sede del tendone della Marano Fest (in frazione Marano di Castenaso), mercoledì 28 settembre 2022 alle ore 20:00, con tutti gli ingredienti che hanno garantito alla Festa dell’Umanità un successo crescente negli anni. Il menù, inossidabile: le apprezzate lasagne dell’Airone, grigliata, contorno, dolci e vino. È necessario iscriversi chiamando il numero 334.9917819 (voce, sms, Whatsapp). Quota di partecipazione: € 25 per gli adulti, €10 per i bambini fino a 10 anni.

Dalla prima edizione del 2011, fino alla più recente nei locali della parrocchia della Madonna del Buon Consiglio, hanno partecipato 3.620 persone. L’utile al netto delle spese fa segnare 78.581 euro, 32.843 dei quali donati al Comune di Castenaso per l’assistenza economica dei cittadini curati dallo Sportello Sociale: buoni spesa, bollette pagate, iscrizioni gratuite ai corsi sportivi dei ragazzi, solo per fare alcuni esempi.

La Festa dell’Umanità è sostenuta da Bcc Felsinea, da sempre lo sponsor principale e da aziende e professionisti del nostro territorio: Panificio Gazzetti e Tardini, Coop Reno di Castenaso, eSupermercato, Magazzini Mop, Centro Medico Galilei Progetto Donna, Strazzari casalinghi di Bologna, Francesca Chiavaroli biologa nutrizionista, Daniela Cervellati fisioterapista, Azienda agricola Marzaduri, gruppo di pittura Cesarino Chili.