Educazione finanziaria per tutti! A Bologna due giornate per scoprire come fare scelte appropriate nella gestione dei risparmi

Per molte persone il termine “finanza” è ancora associato a mondi lontani: meccanismi articolati e oscuri, conoscenze elitarie, scarsa trasparenza. Quello della gestione finanziaria è invece un tema molto concreto e strettamente legato ad aspetti cruciali della nostra quotidianità: decidere oculatamente acquisti di prodotti finanziari e investimenti, organizzare gli studi, garantirsi il giusto supporto nella terza età, proteggersi dai rischi, difendersi dalle insidie della rete. Più in generale, in un mondo in cui l’economia e la finanza sono parte sempre più importante delle nostre vite, l’educazione finanziaria favorisce un miglior esercizio dei diritti di cittadinanza.

L’Università di Bologna contribuisce a promuovere l’educazione finanziaria con l’iniziativa “EduFin e Università di Bologna: l’educazione finanziaria per tutti”, che si svolgerà venerdì 30 settembre, dalle 14, nel Plesso Belmeloro (via Andreatta, 8 – Bologna). Promosso dall’Alma Mater, l’appuntamento si svolge nell’ambito di “OttobreEdufin2022”, il Mese dell’Educazione Finanziaria organizzato ogni anno a livello nazionale dal Comitato EduFin (Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria).

La giornata è aperta a tutti: l’ingresso è libero e gli incontri saranno trasmessi anche in diretta streaming. Sarà un’occasione per scoprire e approfondire concetti economico-finanziari che possono aiutarci ad amministrare nel modo migliore i nostri risparmi, nella consapevolezza dei nostri diritti e doveri.

A partire dalle ore 14, l’evento procederà in parallelo nell’Aula C e nell’Aula D del Plesso Belmeloro. Ci saranno incontri focalizzati sugli strumenti e le informazioni utili per compiere le scelte più adatte a noi nella gestione finanziaria. Si affronteranno temi come i fondi di investimento sostenibili, le sfide quotidiane di un analista finanziario, i percorsi dell’educazione finanziaria, i bilanci di sostenibilità e le opportunità offerte dalla comunicazione non finanziaria.

Inoltre, ci saranno appuntamenti pensati per favorire e migliorare la gestione finanziaria nella quotidianità, guardando anche al futuro: dalla gestione della RC auto a quella delle assicurazioni e dei fondi pensione, dai progetti per l’empowerment femminile in ambito finanziario alle scelte finanziarie delle piccole e medie imprese, fino alle strategie educative e formative di fronte alle sfide dell’educazione finanziaria.

La giornata “EduFin e Università di Bologna: l’educazione finanziaria per tutti” farà da apripista per “OttobreEdufin2022”, che proprio a Bologna, il giorno successivo, sabato 1ottobre, partirà ufficialmente con un evento di lancio nell’Auditorium Biagi della Biblioteca Sala Borsa.

Nel corso dell’evento, accademici, rappresentanti delle istituzioni locali e delle scuole, imprenditori ed esperti animeranno il dibattito sul tema di questa edizione “Costruisci oggi quello che conta per il tuo futuro”. Si parlerà in particolare di inflazione e delle conoscenze finanziarie necessarie per affrontare l’incertezza e le sfide del presente con l’intervento di Massimo Rostagno, Direttore generale per la politica monetaria della Banca Centrale Europea (BCE), e dei membri del Comitato Edufin.

Per l’occasione, l’Università e il Comune di Bologna presenteranno l’avvio del percorso che porterà alla nascita degli sportelli cittadini per l’educazione finanziaria: un nuovo servizio a cui rivolgersi per trovare assistenza su temi quotidiani di ambito economico e finanziario come tasse, buste paga e ritenute, fidi bancari, tassi di interesse, finanziamenti.

Il servizio – che potrebbe trovare spazio all’interno delle Case di Quartiere – sarà gestito da studentesse e studenti che assumeranno il ruolo di educatrici e educatori finanziari in grado di dialogare con le cittadine e i cittadini per far conoscere più da vicino argomenti e questioni spesso percepiti come ostici e inaccessibili.

L’iniziativa “Edufin e l’Università di Bologna. L’Educazione finanziaria per tutti” è promossa da un comitato di Ateneo composto da: Guglielmo Barone, Laura Bottazzi, Maria Letizia Guerra, Massimo Marcuccio, Eleonora Monaco e Pierpaolo Pattitoni.

Per maggiori informazioni: site.unibo.it/edufin.