Chiusure notturne programmate sulla A13

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 26 alle 6:00 di martedì 27 settembre, sarà chiusa la stazione di Rovigo sud Villamarzana, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Padova.

In alternativa si consiglia di utilizzare le stazioni di Rovigo o di Occhiobello.

Sempre sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione

-sarà chiuso il tratto compreso tra Monselice e Terme Euganee, verso Padova, nelle due notti di mercoledì 28 e giovedì 29 settembre, con orario 21:00-6:00.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per i veicoli leggeri, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Monselice, percorrere la viabilità ordinaria: Via San Pietro Viminario, SS16 adriatica, Battaglia Terme, SP9, Via Mincana, per rientrare sulla A13 alla stazione di Terme Euganee;

per i mezzi pesanti con peso superiore a 3,5 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Monselice, percorrere la viabilità ordinaria: SP5, SR104, Via Giusepe Verdi, SP92, SP14 Conselve Via Padova, Via Ponte di Riva, SP17, SP9, Località Due Carrare, per rientrare sulla A13 alla stazione di Terme Euganee;

-sarà chiuso il tratto compreso tra Terme Euganee e Monselice, verso Bologna:

nelle due notti di venerdì 30 settembre e sabato 1 ottobre, con orario 21:00-7:00 e dalle 21:00 di domenica 2 alle 6:00 di lunedì 3 ottobre.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per i veicoli leggeri, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Terme Euganee, percorrere la viabilità ordinaria: Via S.Pietro Viminario, SS16, Battaglia Terme-SP9 Via Mincana, per rientrare sulla A13 alla stazione di Monselice;

per i mezzi pesanti con peso superiore a 3,5 tonnellate, percorrere la viabilità ordinaria: Due Carrare SP9, SP17, Via Ponte di Riva, Via Padova SP14, Conselve-SP92, Via Giuseppe Verdi, SR104, SP5, per rientrare sulla A13 alla stazione di Monselice.

Ancora, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Ferrara sud, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di giovedì 29 alle 6:00 di venerdì 30 settembre, in entrata verso Bologna.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Altedo;

-dalle 22:00 di venerdì 30 settembre alle 6:00 di sabato 1 ottobre, in uscita per chi proviene da Padova.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Ferrara nord.

Per consentire attività di ispezione delle opere d’arte, dalle 22:00 di giovedì 29 alle 6:00 di venerdì 30 settembre, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A14 Bologna-Taranto, verso Ancona.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio, percorrere la Tangenziale di Bologna verso San Lazzaro ed entrare sulla A14 alla stazione di Bologna San Lazzaro.