Novellara, condoglianze per la scomparsa di Debora Gozzi, educatrice di nido d’infanzia comunale

luttoL’Azienda Servizi Bassa Reggiana insieme all’Amministrazione comunale di Novellara, alle educatrici e a tutto il personale scolastico dei nidi comunali d’infanzia Aquilone e Birillo di Novellara e della scuola dell’infanzia Arcobaleno si stringono attorno alla famiglia Gozzi.

Debora Gozzi, mancata in questi giorni, è stata educatrice di nido d’infanzia a Novellara per oltre dieci anni. Ha lavorato nel territorio della Bassa Reggiana da più di 20 anni: al nido Carmen Zanti di Brescello e al nido il Ciliegio di Gualtieri. Il vuoto creato da questa perdita è, per tutti coloro che hanno lavorato con lei, profondo e incolmabile.

Le colleghe in una lettera di saluto per Debora: “Siamo orgogliose di averti incontrata e di avere vissuto la bellezza che hai sempre saputo portare intorno a te”

Anche la presidente Camilla Verona si unisce al cordoglio: “profondamente scossa da questa triste notizia, a nome di tutti i sindaci dell’Unione Bassa Reggiana, esprimo sentite condoglianze e sincera vicinanza alla famiglia di Debora in questo momento di grande dolore. Ricordiamo con gratitudine il lavoro prezioso che Debora ha svolto come educatrice presso i nidi del nostro territorio, contribuendo con il suo impegno e il suo sorriso alla crescita di tanti bambini”.