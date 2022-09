Il Memorial Previdi abbraccia lo sport inclusivo: 2° quadrangolare di calcio a 5 per ragazzi speciali

Archiviata l’undicesima edizione del torneo con la prima vittoria del Sassuolo Calcio, il Memorial Nardino Previdi abbraccia lo sport inclusivo con l’organizzazione di una manifestazione dedicata agli atleti speciali: è il torneo di calcio a 5, alla sua seconda edizione, che fa da splendido corollario al torneo di calcio giovanile dedicato alla memoria dell’indimenticato dirigente sportivo.

Domenica 28 agosto, come noto, la kermesse riservata alla categoria under17 si è conclusa con il successo della dei neroverdi sulla Roma per 1-0 dopo una esaltante kermesse che ha coinvolto 8 formazioni, il meglio del pallone italiano e internazionale. Ora il “Previdi” si concentra sullo sport inclusivo, alla sua seconda edizione e ripresa dopo gli anni della pausa forzata, prevedendo una bellissima sfida di “calcetto” per ragazzi diversamente abili.

L’appuntamento è per sabato 1 ottobre nella palestra delle scuole medie di via Rio Branzola a Castellarano di Reggio Emilia. In questo eccezionale evento a opporsi sul parquet dell’istituto scolastico reggiano saranno le formazioni di Sportinsieme di Castellarano (Falchetti e Tigrotti), l’Accademia Modena di Modena e Tutto Si Muove di Formigine (TSM); Il primo match è in programma alle 15, con le prime due squadre sorteggiate a sfidarsi; quindi alle 15.45 scenderanno in campo la terza e quarta squadra sorteggiata. Le perdenti delle semifinali si consoleranno con la gara per il terzo posto, previsto per le 16.15, mentre le vincenti si affronteranno alle 17.00 A conclusione, a partire dalle 17 spazio alle premiazioni.

Naturalmente in questa iniziativa sportiva è il significato sociale a prevalere, molto di più rispetto al risultato che rimane sullo sfondo come aspetto secondario. L’appuntamento è organizzato dalla Famiglia Previdi assieme alla società sportiva di Sportinsieme. Il Comune di Castellarano e la società sassolese Pcs Sanmichelese affiancano la kermesse con significative partnership, oltre ovviamente alle associazioni Accademia Modena e Tutto Si Muove.