Vignola: un arresto per droga e 5 denunce

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Tenenza di Vignola hanno arrestato, in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti, un 48enne.

L’uomo, verso le 19, è stato sottoposto a controllo e, a seguito di perquisizione, trovato in possesso di 10 dosi termosaldate di cocaina.

L’arresto è stato convalidato e l’indagato condannato al divieto di dimora nella Provincia di Modena.

Inoltre, sempre sul fronte di specifici e mirati servizi di controllo del territorio organizzati dalla Compagnia di Sassuolo per prevenire e reprimere il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, nel corso della settimana, sono state segnalate alla Prefettura di Modena, in qualità di assuntori, 5 persone, tutte trovate in possesso di piccole quantità di hashish.