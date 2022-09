Grave incidente stradale a Bibbiano

Incidente stradale in serata in via Montesanto – SP72 a Ghiardo di Bibbiano: due auto si sono scontrate, ferite quattro persone. Il conducente di uno dei due veicoli è stato trasportato all’ospedale di Parma in gravi condizioni; si tratta di una ragazza 27enne. Degli occupanti la seconda autovettura, una donna di 47 anni è stata trasportata all’ospedale di Reggio in codice di media gravità; un uomo di 46 anni, invece, con ferite lievi. Sul posto oltre ai vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri di Reggio Emilia che dovranno determinare l’esatta dinamica dell’indicente.