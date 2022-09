Scandiano, martedì chiusa la Pedemontana

La Provincia di Reggio Emilia informa che martedì prossimo, 27 settembre, la Sp 37 Pedemontana sarà chiusa al transito praticamente nell’intero tratto in comune di Scandiano per consentire lo svolgimento in sicurezza di lavori di risanamento della sede stradale.

Dalle 9 di martedì – fino al termine dell’intervento, comunque non oltre le 18 – il tratto di Pedemontana che verrà chiuso è quello compreso tra la rotatoria di Pratissolo (che rimarrà percorribile da e per la Sp 467R per Reggio, Viano e Albinea) e quella di Chiozza, nei pressi della sede della Croce rossa, che rimarrà transitabile da e per la Sp 467R, Casalgrande e San Ruffino. In caso di maltempo i lavori, e la relativa chiusura del tratto di Sp 37, saranno rinviati al giorno successivo, mercoledì.