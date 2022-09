RisparmiaREnergia: inaugurato il percorso espositivo sull’efficienza energetica progettato da Iren Smart Solutions e Fondazione REI

È stato inaugurato oggi, al Padiglione 19 del Tecnopolo di Reggio Emilia, “RisparmiaREnergia”, il percorso espositivo sull’efficienza energetica progettato da Iren Smart Solutions e Fondazione REI.

Il percorso didattico permanente, pensato per le scuole ma aperto a tutti i cittadini, contiene una panoramica di diverse soluzioni e tecnologie per l’efficientamento delle abitazioni e delle città, sviluppate da Iren Smart Solutions e applicate nell’ambito dell’edilizia privata, pubblica e delle smart cities: dai sistemi di isolamento e coibentazione alle tecnologie più efficienti per il riscaldamento e l’illuminazione, fino ai sistemi di produzione di energie da fonti rinnovabili e ai dispositivi di monitoraggio e domotica per minimizzare i consumi energetici. Un percorso interattivo, coinvolgente e con elementi di gamifications, che ha l’obiettivo di aumentare la consapevolezza circa l’impatto ambientale di scelte e gesti anche quotidiani, e favorire la diffusione di buone pratiche per una migliore gestione dell’energia, riducendo emissioni e costi.

Il percorso espositivo, articolato con video esplicativi, pannelli informativi, contenuti 3D e un corner fisico che permette di “toccare con mano” le soluzioni tecniche presentate, sarà inserito anche nel catalogo formativo di Eduiren, settore educational del Gruppo Iren che supporta la progettazione scolastica e l’educazione civica sui temi della sostenibilità, e sarà presto disponibile anche da remoto in versione digitalizzata.

La giornata di inaugurazione, realizzata all’interno del programma del Festival di Architettura RIGENERA, ha visto la partecipazione di alcune classi delle scuole superiori, in particolare dell’IIS Blaise Pascal, che hanno partecipato a un laboratorio esperienziale di Enerbrain4kids, l’iniziativa di Enerbrain, azienda innovativa attiva nell’ottimizzazione e monitoraggio per l’efficienza energetica degli edifici, per la diffusione della conoscenza su efficienza energetica, sostenibilità e innovazione.

“Con il progetto RisparmiaREnergia vogliamo aumentare una conoscenza diffusa sulle tecnologie, i dispositivi e le tecniche oggi disponibili per ridurre i consumi e migliorare l’efficienza energetica dei nostri edifici e delle nostre città”, spiega Donatella Davoli, direttrice generale di IREN Smart Solutions, “contribuendo al percorso di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità che da sempre il Gruppo Iren porta avanti”.

“L’iniziativa di Iren Smart Solutions si colloca perfettamente all’interno del Festival di Architettura RIGENERA, in quanto pensato per sviluppare attenzione e conoscenza attorno ad un tema fondamentale per il domani: l’energia – spiega Andrea Rinaldi, presidente dall’Ordine degli Architetti P.P.C. di Reggio Emilia – Energia, acqua e rifiuti saranno infatti i temi principali da affrontare se vogliamo pensare ad un futuro possibile”.

“Fondazione REI e Tech-Up Accelerator sono felici di supportare Iren Smart Solutions nella promozione di questo laboratorio esperienziale, che si rivolge alle nuove generazioni rendendole protagoniste di una transizione energetica necessaria e che li riguarderà sempre più – afferma Fausto Mazzali, Presidente di Fondazione REI -. Una collaborazione che si estende per la prima volta all’ambito educativo e coinvolge anche una startup del nostro network attiva nelle applicazioni della realtà aumentata”.