Ragazza di 21 anni muore in uscita di strada a Prato di Correggio

Una ragazza di 21 anni residente a Campegine ha perso la vita nella notte in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 2:00 in via Masone a Prato di Correggio. Per cause in corso d’accertamento, l’auto condotta dalla giovane è uscita di strada finendo nel fossato e lei è rimasta incastrata nell’abitacolo. Estratta dai vigili del fuoco, per la ragazza non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche i sanitari inviati dal 118 e i carabinieri.

E’ morto invece al Santa Maria l’uomo di 70 anni che ieri intorno alle 17:00 era uscito di strada alla guida della sua autovettura, finendo contro un muro in viale Piacentini a Reggio Emilia. Estratto dai vigili del fuoco, era apparso subito in condizioni molto gravi. Poche ore più tardi il decesso.