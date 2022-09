A13 e R13 Raccordo A13 Tangenziale di Bologna, chiusure notturne

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione da parte di ANAS, nelle tre notti di lunedì 26, martedì 27 e mercoledì 28 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà completamente chiusa la stazione di Bologna Interporto, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Altedo o di Bologna Arcoveggio.

Sul R13 (Raccordo A13 Bologna-Padova/Tangenziale di Bologna), per consentire attività di ispezione delle opere d’arte, nelle due notti di lunedì 26 e martedì 27 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso lo svincolo che dall’uscita della stazione di Bologna Arcoveggio immette sulla Tangenziale di Bologna, verso San Lazzaro di Savena.

In alternativa si consiglia di percorrere la Tangenziale di Bologna, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, uscire allo svincolo 6 “Castelmaggiore” e rientrare dallo stesso in direzione San Lazzaro/A14.