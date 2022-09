Previsioni meteo Emilia Romagna, sabato 24 settembre 2022

Tendenza ad aumento della copertura nuvolosa ad iniziare dal settore emiliano in estensione al restante territorio con associate precipitazioni diffuse che localmente potranno risultare anche a carattere di rovescio temporalesco. Temperature minime comprese tra 13 e 15 gradi; massime in flessione sul settore occidentale intorno a 16-18 gradi, in aumento sul settore centro-orientale con punte fino a 24 gradi. Venti deboli-moderati da est-nord-est in pianura, dal tardo pomeriggio moderati con rinforzi da sud-est su costa e mare; moderati o forti da sud-ovest sui rilievi. Mare inizialmente poco mosso. Dal pomeriggio moto ondoso in aumento fino a divenire mosso.

(Arpae)