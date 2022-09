Lunedì 26 settembre a Formigine “Noi e gli animali” Allevamenti intensivi, stili alimentari e ambiente

Il modo in cui trattiamo gli animali, in particolare quelli che alleviamo in modo intensivo per l’alimentazione, è davvero una questione secondaria? Oppure è una seria sfida etica, anche in considerazione del grave impatto ambientale di queste pratiche? C’è qualcosa da rivedere nei nostri stili alimentari e in generale nella nostra relazione con i viventi non umani?

Un teologo morale, Prof. Martin M. Lintner, si interroga su queste problematiche a partire dalle responsabilità storiche e dalle risorse del cristianesimo.

Il Prof. Lintner è docente di teologia morale presso lo Studio Teologico Accademico di Bressanone.

L’appuntamento è per lunedì 26 settembre alle 21:00 presso la Sala Loggia in piazza Repubblica 5 a Formigine.