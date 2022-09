Castelnuovo, settimana del ButterfLife alla Farmacia comunale “Carlo Urbani”

ButterfLife, il dispositivo medico in grado di fornire un check up di base in meno di due minuti presente dal gennaio 2020 nella Farmacia comunale “Carlo Urbani” di Castelnuovo Rangone, ha ottenuto la certificazione di medical device classe IIA (dispositivo che interagisce con il corpo in maniera non pericolosa).

Un risultato importante per gli ideatori dell’apparecchio, la società modenese VST (Vital Signals in a Touch) spin off dell’Università di Modena e Reggio Emilia, a conferma dell’efficacia del servizio proposto dalla Farmacia comunale di Castelnuovo, la prima in Italia ad offrire ai propri clienti questa opportunità, innovativa e molto preziosa da un punto di vista diagnostico.

In tanti in questi anni hanno già conosciuto le potenzialità di ButterfLife, ma per far conoscere ancora di più il dispositivo alla comunità, l’Amministrazione comunale di Castelnuovo Rangone, in collaborazione con la Farmacia comunale “Carlo Urbani”, promuove la Settimana del ButterfLife a partire da lunedì 26 settembre e fino a sabato 1° ottobre. Durante la settimana gli utenti potranno provare gratuitamente ButterfLife negli orari di apertura della Farmacia (da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e sabato dalle 8.30 alle 13), scoprendone l’efficacia e la facilità d’uso.

ButterfLife infatti si presenta come un joypad ed è utilizzabile in completa autonomia da chiunque: basta tenere tra le mani il dispositivo per un 90 secondi e questo sarà in grado di acquisire i cinque parametri vitali (frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, pressione arteriosa, ossigenazione del sangue, temperatura corporea), necessari per una valutazione affidabile dello stato di salute secondo le direttive dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, oltre a fornire un tracciato ECG completo.