Vergato, arriva lo Skatepark

Il comune di Vergato sta realizzando un’area totalmente dedicata allo skateboard dove giovani e appassionati si potranno recare e divertire in totale sicurezza e libertà. Da sempre l’Amministrazione comunale ha avuto come obiettivo quello di realizzazione nuovi punti di ritrovo per i giovani o potenziare quelli già esistenti, basti ricordare il Playpark, uno spazio multidisciplinare che ogni giorno richiama tantissimi giovani, e la riqualificazione degli impianti sportivi di Riola, entrambi a libero accesso.

Ora sono iniziati i lavori per la realizzazione dello Skatepark che procederanno in due fasi: la prima ha riguardato la demolizione della vecchia piastra di gioco per far posto ad una nuova con tutti gli accorgimenti del caso; la seconda fase riguarda l’installazione degli attrezzi di gioco.

Il nuovo Skatepark è realizzato grazie ad un finanziamento pari a 42.000,00 euro suddiviso, in parte dalla Regione Emilia-Romagna, in parte dal Comune e in parte dal “Comitato soci” di “Emil Banca Credito Cooperativo” di Vergato.